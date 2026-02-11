Alexis vuelve a Xalapa tras ser deportado y pide apoyo para reinsertarse laboralmente

febrero 11, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Eder Alexis Vela Rangel, de 42 años de edad, fue detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos y deportado a México, luego de residir durante dos años en la ciudad de El Paso, Texas. Este miércoles arribó a Xalapa, donde busca establecerse de manera definitiva y solicitó apoyo para encontrar empleo.

El xalapeño por adopción se volvió viral en redes sociales luego de publicar que se encontraba varado en Tampico, Tamaulipas, debido a que la línea de autobuses ADO se negó inicialmente a venderle un boleto al viajar con sus tres mascotas: Chule, Emiliano y Toni.

Alexis relató que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se encontraba trabajando. Señaló que permaneció retenido durante aproximadamente una semana y posteriormente fue deportado por el puente internacional de Ciudad Juárez, junto con alrededor de 80 personas más.

Tras ser expulsado del país, explicó que tuvo que permanecer ocho días en Ciudad Juárez para que una asociación civil lo apoyara en el rescate y traslado de sus perros a territorio mexicano, ya que había quedado separado de ellos durante el proceso de deportación.

Una vez que logró reunirse con sus mascotas, inició el trayecto hacia Xalapa en recorridos de hasta 12 horas, debido a las necesidades de los animales. Sin embargo, su avance se detuvo el martes 10 de febrero en la terminal de autobuses de Tampico, donde personal de ADO le negó el acceso al señalar que solo se permite viajar con dos mascotas por persona.

El animalista explicó que, tras difundir su situación en redes sociales, una familia de Tampico le brindó apoyo y se logró la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en ese estado, lo que permitió que la línea de autobuses finalmente le vendiera los boletos y pudiera llegar a Xalapa este miércoles.

Alexis señaló que su situación económica es precaria, por lo que requiere trabajo y un espacio para vivir a bajo costo, donde le permitan permanecer con sus mascotas.

Además, informó que necesita adquirir un medicamento para Chule, una de sus perritas, de 12 años de edad, quien padece cáncer, tratamiento que tiene un costo aproximado de 5 mil pesos.

Las personas interesadas en brindarle apoyo pueden comunicarse al número telefónico 656 580 0740 o contactarlo a través de Facebook, donde aparece como Chule Laguna.