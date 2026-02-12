Alertan por magistrado que daría amparo a Coca Cola para “tumbar” prohibición de venta de comida chatarra en escuelas

febrero 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Quinto Tribunal Colegiado de Mexicali, Baja California, resolverá este 12 de febrero de 2026 un amparo promovido por Coca-Cola en contra de la prohibición de venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en escuelas del país. El proyecto de sentencia, elaborado por el magistrado Miguel Ávalos Cornejo, propone conceder la protección judicial a la empresa para que pueda continuar comercializando sus productos en planteles de nivel medio superior y superior.

De acuerdo con el proyecto, el argumento central se basa en una presunta violación a la libertad de trabajo y comercio de la compañía. Sin embargo, organizaciones civiles han señalado que la propuesta deja de lado la protección del derecho a la salud y a la alimentación adecuada de la población estudiantil, principios reconocidos en la Constitución y en diversos tratados internacionales suscritos por México.

La resolución será votada por el pleno del Tribunal, integrado también por las magistradas Lorenia Molina Zavala y Priscilla Velásquez Placencia, quienes podrían inclinar la decisión en sentido contrario. La determinación que se adopte marcará un precedente relevante sobre el alcance de las políticas públicas en materia de salud escolar frente a los intereses comerciales de grandes corporaciones.

Javier Zúñiga, abogado de la organización El Poder del Consumidor, calificó el amparo como “un grave retroceso” en la protección del derecho a la salud. Señaló que el proyecto privilegia los intereses económicos de la empresa por encima de los derechos de niñas, niños y jóvenes, y cuestionó que no se hayan considerado argumentos relacionados con el impacto de estos productos en la salud pública.

En México, el consumo de refresco alcanza en promedio 163 litros por persona al año, una de las cifras más altas a nivel mundial. Además, siete de cada diez adolescentes y jóvenes consumen bebidas azucaradas de manera habitual, particularmente en entornos escolares. Diversos estudios asocian estos productos con alrededor de 40 mil muertes anuales, así como con una proporción significativa de nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF han señalado que los entornos escolares saludables son fundamentales para mejorar la educación, la nutrición y el bienestar de la infancia y la juventud. También han advertido que, sin políticas eficaces, los alimentos y bebidas no saludables invaden las escuelas y debilitan su función como espacios seguros.

En México, los intentos de regulación de alimentos y bebidas en planteles educativos comenzaron hace más de quince años, pero enfrentaron resistencia de la industria alimentaria. Organizaciones civiles sostienen que durante ese tiempo se generaron vacíos normativos que permitieron la permanencia de productos ultraprocesados en las escuelas, donde el consumo promedio llegó a 550 calorías diarias por estudiante en un solo día escolar, contribuyendo al aumento de peso y a problemas crónicos de salud.

Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Escuelas Saludables en El Poder del Consumidor, afirmó que el país enfrenta una de las epidemias más graves de sobrepeso, obesidad y diabetes. En ese contexto, hizo un llamado a los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado de Mexicali, y en particular al magistrado Miguel Ávalos Cornejo, a reconsiderar el proyecto y emitir una resolución que priorice el derecho a la salud y la alimentación de la población estudiantil por encima de los intereses comerciales.