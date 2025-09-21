Alerta de fenómenos naturales en Veracruz se podría hacer vía celular

septiembre 21, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La alerta vía celular que se puso a prueba durante el simulacro nacional que se llevó a cabo el pasado viernes, se usará para fortalecer el Sistema de Alertamiento del Sistema Estatal de Protección Civil en Veracruz.

Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado (SPC), Guadalupe Osorno Maldonado, quien dijo que podría servir para el tema de huracanes y otros fenómenos naturales.

“Es un ejercicio muy importante, en donde casi el 90 por ciento de los teléfonos celulares llegó el aviso. De hecho está regionalizada, que es otra de las ventajas, esta vez fue nacional pero está regionalizada para que lo podamos usar con la Alerta Gris, el SIAC-Ver”.

En ese sentido, explicó que se sabe que proporcionarán un usuario para poder hacer uso del sistema de alerta, en caso contrario se podría hacer a través del Centro Nacional de Comunicación y Operaciones (CENACOM) que está en contacto directo.

“Quien lo encabeza en este momento es una veracruzana, para poder activar la alerta desde ahí”.

Hay que recordar que el pasado viernes, en el marco del Simulacro Nacional de Sismo que se llevó a cabo, se hizo uso de la alerta vía celular, donde se estimó que llegó a casi 80 millones de dispositivos, algunos no, por lo que revisarán qué fue lo que ocurrió.