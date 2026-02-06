Alegoría Carnestolenda, diálogo entre artes visuales y cultura popular

febrero 5, 2026

La Secretaría de Cultura de Veracruz, en colaboración con Casa de las Artes Múcara, invita a la inauguración de la exposición colectiva Alegoría Carnestolenda, el viernes 06 de febrero a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Casa Principal, en el puerto de Veracruz. La entrada es libre.

La muestra reúne obras de fotografía, pintura, grabado, escultura, cerámica, arte objeto y materiales textiles, además de indumentaria de cortes reales del Carnaval. Estos elementos reflejan la identidad, así como el valor histórico, simbólico y estético de esta emblemática celebración popular.

Participarán destacados artistas como Flor Tronco, Fátima Esperanza, Eva Ríos, Paco Morales, Sandra Yamila Mendoza, Milburgo Treviño, Noemí D. Calva, Julián Zapico, Rocío D. Ledezma, Elizabeth Delfín, Arturo Andrade, Eduardo Guerrero, Enrique Sandoval, Mariana Hernández Jalil, Sonia Chávez, Enriqueta Aguirre, Aura Sarti, Selene Soto, Jorge Martínez, Gabriela Villa Morales, Jessy Su, Benn Tejeda, Adrián Sánchez, Jorge León, Héctor Berlanga, Sirena del Bule, Wen Molina y Ángela Uscanga.

La exposición se presenta en vísperas de la 102 edición del Carnaval y forma parte de una tradición expositiva fundada por Néstor Andrade, cuyo legado ha consolidado este proyecto como un espacio de diálogo entre las artes visuales y la fiesta popular.

Consulta la programación completa del Centro Cultural a través de las redes sociales de @CasaPSECVER y sigue la cuenta oficial de @SECVERoficial para conocer las actividades que demuestran por qué Veracruz está de moda.