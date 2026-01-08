Alcaldes del PAN encontraron Ayuntamientos desvalijados y vehículos inservibles

enero 8, 2026

A 8 días de la toma de protesta empiezan a operar con normalidad

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El dirigente del partido Acción Nacional, Federico Salomón Molina reconoció que las nuevas administraciones de oposición, que entraron en funciones del 1 de enero, recibieron ayuntamientos con severas carencias administrativas y operativas.

Precisó que, de los 32 ayuntamientos gobernados por Acción Nacional, seis alcaldes y alcaldesas reportaron problemas en la transición, y en dos casos las nuevas autoridades encontraron edificios prácticamente vacíos, sin mobiliario ni equipo básico para operar.

Explicó que las autoridades municipales se encuentran en la etapa de confrontar lo asentado en las actas de entrega-recepción con lo que realmente existe, a fin de determinar, conforme a la gravedad de los hallazgos, si procede la presentación de denuncias penales o administrativas.

Detalló que una de las principales problemáticas detectadas fue la falta de previsión por parte de las administraciones salientes, particularmente en servicios básicos como la limpia pública, donde se dejaron vehículos abandonados o inservibles, lo que provocó molestias ciudadanas en los primeros días de gobierno por la acumulación de basura.

Reconoció que, aunque en la mayoría de los municipios las administraciones “van caminando” y resolviendo gradualmente las dificultades, en dos o tres ayuntamientos las y los alcaldes consideraron que hubo dolo por parte de los gobiernos anteriores, con la intención de obstaculizar el inicio de las nuevas gestiones.

Como ejemplo, destacó los casos de Gutiérrez Zamora, Tlapacoyan y municipios de la región de Río Blanco, donde la falta de recursos fue evidente desde los primeros días, incluso para atender compromisos básicos como la celebración del Día de Reyes.

En estos municipios, dijo, fueron las propias comunidades y personas solidarias quienes, mediante aportaciones voluntarias, permitieron realizar las actividades, reflejando una ciudadanía participativa pese a las condiciones adversas.

Añadió que, en otros cuatro municipios, hubo resistencia para concretar la entrega-recepción; no obstante, tras el diálogo y la intervención política, el proceso se formalizó, incluso durante las primeras horas del 1 de enero.

Finalmente, subrayó que, pese a las resistencias y carencias heredadas, las nuevas administraciones municipales avanzan en la normalización de los servicios y en la atención a las demandas ciudadanas.