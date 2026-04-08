Alarma en el Fovissste de Xalapa por envenenamiento de gatos

abril 8, 2026

Juan David Castilla

En la unidad habitacional Fovissste de la ciudad de Xalapa se ha documentado la muerte de siete gatos por presunto envenenamiento en un periodo de apenas diez días.

Los decesos comenzaron a reportarse el pasado 25 de marzo, pero han escalado de manera alarmante, pasando de cuatro a siete casos en menos de una semana.

De acuerdo con los testimonios anónimos de los residentes, aunque inicialmente las víctimas eran felinos en condición de abandono que deambulaban por las áreas comunes, los ataques recientes han alcanzado a mascotas domésticas con dueños, lo que ha generado un clima de indignación y miedo entre las familias que habitan en este populoso sector del norte de la capital veracruzana.

Los hallazgos de los animales sin vida se han concentrado principalmente en las áreas de estacionamientos de la unidad, donde los vecinos sospechan que se han colocado alimentos contaminados con sustancias tóxicas de forma deliberada.

A pesar de que personal de Salud Animal del Ayuntamiento de Xalapa ha realizado visitas de inspección a la zona tras las primeras denuncias, los habitantes critican que las supervisiones han sido insuficientes para frenar las muertes, reportándose el caso más reciente el pasado sábado 4 de abril.

Ante la falta de resultados inmediatos por parte de las autoridades municipales, los ciudadanos han procedido a interponer denuncias formales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales y Contra los Animales (Fedayca) en Veracruz, exigiendo una investigación exhaustiva que identifique y sancione a los responsables de estos actos.

Ante la recurrencia de los envenenamientos, la comunidad del FOVISSSTE ha implementado una red de vigilancia propia, colocando mensajes de alerta en edificios y pasillos para advertir a otros propietarios de mascotas sobre el peligro latente en las zonas comunes.

Se ha hecho un llamado a todos los residentes para evitar que sus animales salgan sin supervisión y para reportar de inmediato cualquier objeto o alimento sospechoso hallado en los jardines o debajo de los vehículos.

Los vecinos enfatizaron que “no se puede normalizar la violencia” y han comenzado a colaborar en la recolección de posibles indicios que ayuden a la Fiscalía a integrar las carpetas de investigación correspondientes por maltrato animal.

El maltrato animal en Veracruz es un delito tipificado que conlleva sanciones penales; sin embargo, los habitantes de la zona señalan que este tipo de acciones también representan un riesgo colateral para la salud pública y la fauna silvestre de la zona, como aves y tlacuaches, que podrían ingerir el veneno.