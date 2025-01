Al menos seis legisladores se anotaron en la interna de Morena

enero 11, 2025

Isabel Ortega/Xalapa. El miércoles 8 de enero venció el plazo legal para que militantes, simpatizantes y gente afín a Morena se inscribiera en el proceso interno para la elección de candidatos a alcaldes, síndicos y regidores.

Este viernes 11 de enero, el dirigente estatal, Esteban Martínez Zepeta informó que se registraron al menos 5 mil personas en los 212 municipios, y destacó que en las demarcaciones más grandes como Xalapa, Minatitlán y Poza Rica se inscribieron hasta 80 aspirantes a candidatos a alcalde y 170 a regidores.

De ese universo de aspirantes, al menos seis diputados locales -que rindieron protesta el mes de noviembre- se postularon como candidatos a alcaldes. Algunos argumentaron que no son chapulines, pues fue la propia ciudadanía la que les pidió su registro en la interna de Morena.

1.- Rafael Fararoni Magaña

El diputado local de Morena por el distrito de San Andrés Tuxtla comentó que se registró con la idea de seguir trabajando en favor de su municipio de origen, y minimizó las críticas “que dejen que se haga la encuesta, y cualquiera puede ser votado en México y Veracruz”.

Aseguró que serán los ciudadanos que tendrán la posibilidad de elegir, a través de la encuesta, para saber quién será el próximo candidato a alcalde en base a su trabajo, “vamos paso a paso, no nos adelantemos”.

2.- Juan Tres Zilli

El representante de Córdoba aseguró que los lineamientos del partido permiten que pueda participar en el proceso interno, a pesar de que tiene dos meses que rindió protesta como legislador local.

Dijo que no es la primera vez que se inscribe en una interna y ha cumplido con todos los requisitos, “yo me estoy basando en lo que la gente me pide. Mucha gente me pidió que pudiéramos participar, para que el proceso interno cuente con buenos candidatos, y es lo que estamos haciendo”.

3.- Bertha Ahued Malpica

Diputada local por el distrito de Veracruz 1, aseguró que desde su campaña a la diputación la gente ya se adelantaba y le pedía postularse a la alcaldía de Boca del Río, municipio gobernador por el PAN, pues estaban buscando un cambio verdadero en la demarcación.

Aseguró que solo los detractores son quienes los califican como chapulines a los diputados que están participando en la interna; confió que aparecerá en la encuesta que tendrá que realizar el partido Morena para definir los cuadros que serán votados el 1 de junio.

4.- José Ruiz Carmona

Pepín Ruiz, como se le conoce en el municipio de Veracruz, aseguró que fue la gente la que le pidió inscribirse a la interna de Morena, “la gente quiere resultado, quienes que le ayuden, la gente pide que uno se acerque y siga caminando”.

Además, publicitaron su registro en redes sociales los diputados locales: Igor Rojí López, que se inscribió para la alcaldía en el municipio de Orizaba; así como Roberto Francisco San Román Solana que se registró en Tantoyuca.