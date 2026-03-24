Al menos dos menores en espera de un trasplante de médula ósea en Veracruz

Al menos dos menores en espera de un trasplante de médula ósea en Veracruz

marzo 24, 2026

*El retraso se debe en ocasiones a falta de disponibilidad médica y en otras a falta de recursos económicos.

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La presidenta de la Fundación Lepach, Elia Beltrán Coronel señaló que son dos pequeñas en Veracruz que están en espera de un trasplante de médula ósea, pero reconoció que el proceso es tardado derivado de la disponibilidad médica y falta de recursos económicos.

En conferencia de prensa, dijo que si bien no son muchos los niños que están en lista de espera, son dos niñas, una de ellas de Xalapa.

“No son muchos, que yo sepa para este año al menos son dos en lista de espera, una de Xalapa, son dos niñas. Ahorita tuvimos a una niña de Las Choapas porque como fundación tenemos la casa Puente, una jovencita de Las Choapas que se hizo su trasplante la tuvimos en la casa”.

Alertó que es necesario los recursos para atender a estos pacientes, porque en muchas ocasiones se retrasan los tratamientos por falta de dinero para las comidas, traslados y medicamentos.

Sobre el costo de una atención médica por trasplante de médula ósea, dijo que “cada trasplante es diferente, no podría dar una suma, pero los trasplantes en sí son muy caros, aquí la ventaja es que son cuotas de recuperación. Además, los gastos de traslado para el paciente y su familia, esa parte es la que le toca a Lepach”.

Sin embargo, a pesar de que reconoció que son muchas las fundaciones que trabajan a favor de los pacientes infantiles con cáncer, nunca será suficiente.

Beltrán Coronel hizo un llamado a la población en general para que se sume a eventos a favor de fundaciones como Lepach, a fin de obtener los recursos necesarios para atender a quien o quienes lo necesiten.

MAÑANA DE ARTE A FAVOR DE LEPACH

Por otra parte, se invitó a la Mañana de Arte “Pintando Esperanza” organizado por Fundación Lepach, Arte Manía y Estancia Garnica, mismo que se llevará a cabo el próximo viernes 27 de marzo a las 11 de la mañana, con un donativo de 600 pesos.

En él se replicará por parte de los asistentes los nenúfares de Monet, a beneficio de los niños con cáncer del Centro Estatal de Cancerología.