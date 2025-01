Afecta a 59% de mexicanos la ‘cuesta de enero’

enero 15, 2025

Pasaron las fiestas; los Reyes Magos y Santa Claus ya se fueron, el recalentado ya se acabó —o al menos se está terminando—, y los árboles navideños comienzan a ser desmontados para esperar otra temporada decembrina. Ahora, comienzan los pagos y las deudas: el reinicio de clases, la mensualidad de tarjetas de crédito o esos préstamos que ayudaron en diciembre, hoy deben ser saldados.

Esta temible e incierta época del año es mejor conocida como la cuesta de enero, un fenómeno económico que, según el INEGI, en 2024 afectó al 59.4% de las y los mexicanos. Se presenta cada año debido a la inflación, que aumento los precios de la canasta básica y la vida en general. A estos se suman los gastos —muchas veces excesivos— de la época navideña.

Así que, aunque no se piense, se quiera o se crea, es necesario que las familias mexicanas se preparen para este momento y tomen acciones para cuidar sus finanzas. El Dr. Juan Carlos Domínguez Vergara, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO Puebla, brinda múltiples medidas que ayudan a sobrellevar las primeras quincenas del año.

En 2023, el INEGI informó que solo el 22.5% de la población hace un presupuesto.

De inicio, la planificación es fundamental y básica para iniciar el año de manera tranquila. “Es una costumbre que debe ser cada vez más visible en las familias”, afirmó el experto, pues en esto se contemplan los gastos, ingresos y deudas para generar un plan económico para solventar los gastos venideros sin exprimir la cartera o las tarjetas.

Otro consejo fundamental es que los gastos no excedan los ingresos mensuales y la capacidad de liquidez las y los usuarios. En enero, es un buen momento para depurar los gastos innecesarios como suscripciones a streaming que no se usan, excesos en alimentos chatarra o bebidas, entre otros aspectos que no son necesidades, sino lujos.

El Dr. Domínguez Vergara recomienda a las familias no ver las tarjetas de crédito o las deudas como enemigos, sino como instrumentos que deben ser utilizados con responsabilidad, en pro de la estabilidad financiera. Solo hay que tener atención en adquirir deudas a largo plazo, preferentemente, y no sobregirar por ningún motivo las tarjetas, para gozar con tranquilidad y estabilidad.