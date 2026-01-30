Advierte de situación crítica en el campo durante los últimos sexenios

enero 30, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. A un año de la actual administración federal, el dirigente nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), Luis Gómez Garay, advirtió que el campo mexicano atraviesa una profunda crisis estructural, derivada de la falta de una estrategia de desarrollo productivo y del aumento sostenido en las importaciones agroalimentarias.

En entrevista, el líder campesino señaló que la continuidad que ha tenido el sector rural en los últimos años ha sido una continuidad en la regresión, con una caída constante en los niveles de producción de las distintas ramas del campo, situación que impacta directamente en las condiciones de vida de las comunidades rurales.

“Durante al menos los últimos 40 años, pero de manera más marcada en el sexenio anterior y lo que va del actual, el campo ha ido perdiendo capacidad productiva, mientras se incrementan de manera alarmante las importaciones de alimentos”, expresó.

Gómez Garay calificó como contradictorio el discurso oficial sobre la soberanía alimentaria, al señalar que productos básicos como el maíz registran un incremento superior al 20 por ciento en importaciones, mientras que en el caso del arroz, México depende del exterior en casi 85 por ciento del consumo nacional.