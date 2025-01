Advierte alcalde de Xalapa que quien participe de actos políticos en horario laboral «se va»

enero 9, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, afirmó que si algún funcionario o trabajador incumple la ley participando en actos proselitistas, en horario laboral, de cara a las próximas elecciones municipales, será cesado.

«Yo soy muy ordenado y muy respetuoso de la ley, quien se pase de esa línea se va, así de sencillo, no puedo hacerlo con ediles, pero mis directivos sí y los que dependen de mi como empleados también».

En entrevista señaló que si alguien no ha pedido permiso o no ha renunciado y participa de cualquier evento relacionado con la política, asistencia a eventos o mítines, «es mi obligación llamar la atención y pedirle a la contraloría que inicie los procedimientos, si es necesario separarlos que se vayan, yo no tengo problema».

Dijo que están trabajando para la ciudad y no para algún instituto político, ni nadie, «la obligación mía es trabajar con honestidad y transparencia en todos los órdenes, no les voy a permitir que hagan ningún acto de proselitismo».

En ese tenor, expuso que hasta el momento no han recibido la solicitud de ningún funcionario o edil para retirarse del cargo para participar del próximo proceso de electoral municipal.

«Yo no he sabido de ningún compañero aquí que haya mostrado la aspiración pública y tendrían que pedirle permiso al ayuntamiento para que informe a la legislatura y convoque al suplente, no tenemos en este momento la petición de alguien que quiera competir».