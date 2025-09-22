Adriana Paz y Agustín Pardella protagonizan Mi vida con él (Che)

septiembre 22, 2025

La revista especializada Variety anunció en exclusiva que la actriz mexicana Adriana Paz (Emilia Pérez) y el actor argentino Agustín Pardella (La sociedad de la nieve) encabezarán el elenco de Mi vida con él (Che), un largometraje basado en las memorias de Hilda Gadea, la economista peruana, intelectual y activista que fue la primera esposa de Ernesto “Che” Guevara y cuya voz ha permanecido en gran medida ausente de la historia oficial.

La cinta, dirigida por Silvina Estévez (Años cortos, días eternos; Me gusta cuando hablas; School-of-Life), será producida en conjunto por Salado (Uruguay) y Arboleda (Argentina), y actualmente busca aliados internacionales para sumar fuerzas en una producción de alcance global.

Ambientada en los años cincuenta, Mi vida con él (Che) retrata el encuentro entre un joven Ernesto —antes de convertirse en el “Che”— y Hilda Gadea, una mujer de fuerte visión política cuya energía y convicciones marcaron de manera decisiva su camino. Más allá del vínculo amoroso, la película explora la maternidad de Hilda, sus dilemas personales y la difícil elección que definió su vida: quedarse al lado de su hija o seguir la llamada de la revolución.

La directora Silvina Estévez declaró: “Hilda Gadea no es sólo la esposa de Che. Es una mujer con ideas firmes, profesional, activista y madre. Me emociona profundamente que Adriana Paz, una actriz de enorme sensibilidad y fuerza, dé vida a Hilda”.

Por su parte, Adriana Paz expresó: “Interpretar a Hilda Gadea es un privilegio y una gran responsabilidad. Su historia nos recuerda que detrás de cada figura histórica existen voces que merecen ser escuchadas, en especial las de las mujeres que transformaron su tiempo. Ser parte de esta película es rescatar esa memoria y cuestionar la forma en que contamos la historia”.

El actor argentino Agustín Pardella, quien interpretará a Ernesto Guevara, añadió: “Celebro que este sea un proyecto contado por mujeres. Así como Hilda entendió que la economía era una herramienta de poder, también lo es el cine. Esta es una oportunidad para mirar la historia desde un ángulo distinto y necesario”.

Con un enfoque profundamente humano y político, Mi vida con él (Che) busca dar voz a una figura femenina clave en la historia latinoamericana y resonar con audiencias en todo el mundo.