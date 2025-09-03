Acude rector Sánchez a rendir honores a Miguel Hidalgo con operativo de seguridad

Acude rector Sánchez a rendir honores a Miguel Hidalgo con operativo de seguridad

septiembre 3, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. Un excesivo operativo de seguridad fue el protagonista de la Guardia de Honor que encabezó el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, con al menos 6 hombres con chícharos de comunicación y uniforme de la máxima casa de estudios que resguardaron el evento.

Cuestionado al respecto, el rector de la UV, quien inició la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno el lunes pasado, negó las medidas de seguridad implementadas y aseguró que se trataba solo de choferes.

-¿Usted ha recibido amenazas?, porque vemos que trae mucha seguridad- se le preguntó

“No, no, no, no tenemos seguridad, son conductores que están trabajando, si ustedes ven no traigo,

-Se siente usted en riesgo?

“No, no”, dijo hasta que se rompió el cuestionamiento.

Por otra parte, Aguilar Sanchez acusó a los ex rectores de la Veracruzana, Victor Arrendondo, Raúl Arias Lovillo y la ex rectora Sara Ladrón de Guevara de implementar acciones para generar inestabilidad al interior de la institución.

Asimismo, señaló que se encuentra al pendiente de los seis amparos que se interpusieron contra la prórroga que le otorgaron, aunque recordó que en ninguno consiguieron la suspensión definitiva.