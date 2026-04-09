Académicos de la UV rechazan cambios al Programa de Estímulos al Desempeño

abril 9, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un grupo de académicos de la Universidad Veracruzana (UV), respaldado por más de 230 firmas, se manifestó en la Rectoría para hacer público su rechazo a las recientes modificaciones al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) para el periodo 2025–2027.

Los docentes e investigadores sostienen que estos ajustes no obedecen a una necesidad presupuestal legítima, sino que representan un grave problema de legalidad y visión institucional.

Entre las principales advertencias jurídicas destaca la posible aplicación retroactiva de las normas, ya que se pretenden cambiar las reglas de operación a mitad de un periodo de evaluación ya iniciado, lo cual vulnera los derechos laborales del personal y omite el debido proceso al no existir evidencia de que estos cambios hayan sido discutidos en órganos colegiados formales.

En el ámbito académico, los inconformes señalaron que la nueva estructura del programa impone requisitos que no guardan relación con las funciones contractuales del personal, afectando especialmente a quienes se dedican a la investigación.

Según el pronunciamiento, estas disposiciones generan condiciones de inequidad y vuelven inviable la producción científica sostenida, atentando contra una de las funciones sustantivas de la Universidad: la generación de conocimiento.

El grupo de académicos subrayó que el problema de fondo es una planeación carente de criterio técnico y visión académica, sugiriendo que las decisiones actuales parecen responder a agendas ajenas al desarrollo institucional que ponen en riesgo la estabilidad de la vida universitaria.

La comunidad académica presentó un pliego petitorio donde se exige el respeto irrestricto a la normatividad vigente y el cese inmediato de cualquier intento de aplicación retroactiva de las nuevas reglas.

Los solicitantes demandan que se restituyan los criterios previos del PEDPA para el ejercicio en curso, asegurando que la evaluación del desempeño se realice bajo las condiciones en las que los académicos planificaron sus actividades anuales.

Asimismo, instaron a la administración central a abrir un proceso de revisión colegiada real y transparente, donde se garantice que el programa de estímulos cumpla con su propósito original de reconocer el esfuerzo docente con equidad y justicia social.

El documento concluye con una reflexión sobre el impacto a largo plazo de estas políticas, señalando que la discusión trasciende el aspecto económico de los estímulos.

Los académicos sostienen que la defensa del PEDPA es, en última instancia, una defensa del modelo de universidad que se pretende construir en Veracruz. Al debilitar las condiciones para la investigación y la docencia de calidad, se compromete la excelencia académica de la UV frente a los retos de la educación superior contemporánea.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades universitarias para privilegiar el diálogo y el análisis serio sobre las ocurrencias administrativas, a fin de proteger el patrimonio intelectual y humano de la máxima casa de estudios del estado.