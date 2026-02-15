A través de juzgados en línea se han resuelto 3 mil 350 expedientes en materias civil, familiar y laboral

febrero 15, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Los juzgados en línea que operan al interior del Poder Judicial del Estado de Veracruz desde hace dos años han permitido que los procesos jurisdiccionales no se detengan y han logrado radicar 7 mil 500 expedientes, más de 3 mil con una resolución.

Así lo informaron las autoridades del Poder Judicial, quienes señalaron que se consolidó el modelo de justicia digital que fue puesto en marcha, agilizando procesos, reduciendo tiempos, costos y la necesidad de desplazamientos físicos, y garantizar un acceso equitativo a la ley para todas y todos.

Se trata de tres juzgados en línea, cada uno con competencia en Materia Civil, Familiar y laboral en todo el Estado, han permitido que cerca de 7 mil 500 expedientes hayan sido radicados, de los cuales, en al menos 3 mil 350 ya exista una resolución, lo que refleja que cada vez más personas recurren a esta herramienta para dirimir conflictos.

“Los Juzgados en Línea Mixtos de Primera Instancia marcan un paso adelante hacia la justicia electrónica, cubriendo la necesidad de optimizar la impartición de justicia mediante la capacitación, profesionalización y modernización como pilares fundamentales en el combate a la corrupción”.

Se ha logrado la simplificación de trámites judiciales, eliminando barreras geográficas que separan a los justiciables de un tribunal que los escuche y atienda con prontitud.

“Con la eficiencia en el uso de los recursos públicos se maximizando así la función principal de asegurar una justicia completa, imparcial y expedita, además de coadyuvar en la transición hacia el sistema procesal de justicia civil y familiar, estableciendo estándares de oralidad y la implementación de los juicios en línea para que el acceso a la justicia sea un derecho fundamental, eficaz, accesible y transparente para las y los veracruzanos”.