A partir de mayo se registrarán los primeros efectos de El Niño, se prevé que sea fuerte o super

A partir de mayo se registrarán los primeros efectos de El Niño, se prevé que sea fuerte o super

abril 10, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El periodo del fenómeno de La Niña ha concluido y será para el mes de mayo cuando se empiece a registrar los primeros indicios de El Niño, el cual se prevé se desarrollará de “fuerte” o “super”, informó el subdirector de Estudios y Pronóstico Meteorológico de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz (SPC), Federico Acevedo Rosas.

El especialista recordó que este pronóstico podría ser favorable para que no se desarrollen muchos ciclones tropicales durante la temporada, aunque llamó a no bajar la guardia.

“A partir de mayo se empezarían a notar esos cambios y estaría presentándose ya el fenómeno de El Niño y algo que se pronostica que el evento será muy fuerte (…) La verdad es que los especialistas están ocupados y preocupados de que esto puede traer consecuencias en varias partes del mundo adversas”.

Para el caso de México se prevé una disminución de la precipitación en el este y sureste del territorio mexicano, además de que tiene que ver con la actividad ciclónica.

“Los eventos de El Niño de moderados a fuertes tienden a suprimir la actividad de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico”, dijo Federico Acevedo Rosas.

Sin embargo, se tendrá que mantener la vigilancia durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales en la zona de México y el Caribe.

Federico Acevedo recordó que una vez concluida la temporada de La Niña, se espera un periodo neutro, para que en mayo inicie la presencia de El Niño.