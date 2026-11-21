noviembre 21, 2026

Este día, el frente frío núm. 8 continuará desplazándose sobre el noroeste y norte de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una línea seca y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo cual originará vientos fuertes, lluvias y chubascos en las regiones mencionadas. Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, oriente, occidente, centro, sureste y sur de la República Mexicana. Finalmente, un canal de baja presión en el sureste del país, ocasionará lluvias y chubascos sobre Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del frente frío núm. 8.



Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas





Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.



Pronóstico de lluvias para hoy 21 de noviembre de 2026:



Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 21 de noviembre de 2026:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Coahuila (centro), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Hidalgo (norte), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 21 de noviembre de 2026:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango y Baja California.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 21 de noviembre de 2026:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua y Durango.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California; así como en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas; y de componente norte: Oaxaca.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Yucatán.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado con chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Baja California Sur; y lluvias aisladas en Baja California. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la península y frío a muy frío en la sierra norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del noroeste y oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la península. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias e intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Sinaloa, así como lluvias aisladas en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con bancos de niebla en la sierra de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en Sonora, y caluroso en Sinaloa. Viento del oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Pacífico Centro: Cielo nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, todas con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco, Colima y Michoacán, y rachas de hasta 30 km/h en Nayarit. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, todas con descargas eléctricas. Por la mañana ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca; de dirección variable con rachas de hasta 35 km/h en Chiapas; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en Guerrero.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla y ambiente frío en zonas serranas de Veracruz y Tamaulipas. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas; viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz, y rachas de hasta 35 km/h en Tabasco. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con chubascos y posibles descargas eléctricas en Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán y Campeche. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Yucatán; además de rachas de hasta 35 km/h en Campeche y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, y lluvias aisladas en Chihuahua y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y ambiente muy frío a gélido en las sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del oeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Durango; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias y chubascos en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, y lluvias aisladas en Morelos, Tlaxcala y Puebla; todas con posibles descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente frío a fresco, con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla; y rachas de hasta 35 km/h en Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Coatzacoalcos, Ver., 43.0; Cunduacán, Tab., 26.0 y Huixtla, Chis., 17.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Puerto Ángel, Oax., 36.4; Acapulco, Gro., 35.5; Colima, Col., 35.5; Choix, Sin., 34.6; Mérida, Yuc., 33.7; Arriaga, Chis., 33.5; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 32.8; La Paz, B.C.S., 32.4; Tepic, Nay., 32.0 y Tacubaya, CDMX, 24.6.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 5.1; Nuevo Casas Grandes, Chih., 5.8; Tlaxcala, Tlax., 7.4; Pachuca, Hgo., 7.6; Puebla, Pue., 9.7; San Cristóbal de las Casas, Chis., 10.1; Colotlán, Jal., 11.7; Aguascalientes, Ags., 12.2 y Tacubaya, CDMX, 12.6.