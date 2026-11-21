noviembre 20, 2026

Integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) de la región Pico de Orizaba, en Veracruz, llevaron a cabo cinco jornadas de reforestación en las que plantaron aproximadamente 25 mil ejemplares de pino de las alturas (Pinus hartwegii) y oyamel (Abies religiosa) en zonas del Parque Nacional Pico de Orizaba.

Además, participaron en recorridos de vigilancia, actividades de educación ambiental, recolección de residuos sólidos y trabajos de prevención de incendios forestales mediante la apertura de brechas cortafuego. También instalaron dos casetas de vigilancia en puntos estratégicos para reforzar la supervisión y prevenir el ingreso de personas dedicadas a la tala ilegal.

Estas actividades se realizaron en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), comunidades aledañas, autoridades de los tres órdenes de gobierno, empresarios y asociaciones civiles.

Como parte de esta estrategia, la Profepa brinda capacitación y acompañamiento a los integrantes del grupo, apoya sus recorridos de vigilancia y los orienta para presentar denuncias ambientales. Asimismo, coordina operativos con autoridades de seguridad y fuerzas armadas para prevenir actividades que afecten los ecosistemas del área natural protegida. La vigilancia participativa es fundamental para cuidar el patrimonio natural del país y estos comités son fundamentales para la Profepa, pues su presencia en territorio es fundamental para detectar.

La participación comunitaria también ha permitido que habitantes de las comunidades se incorporen a labores de protección y conservación, fortaleciendo la corresponsabilidad social en el cuidado de esta área natural protegida.