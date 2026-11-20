noviembre 20, 2026

La Santa Sede nombró a monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, actual arzobispo de Puebla, como administrador apostólico de la Arquidiócesis de Xalapa, informó este viernes el Arzobispado de Xalapa. El nombramiento fue comunicado por la Nunciatura Apostólica y se produce durante el periodo de sede vacante de la arquidiócesis.

De acuerdo con el comunicado firmado por el secretario canciller, José Ignacio Barrera Murrieta, Patrón Wong asumirá las facultades correspondientes al obispo diocesano mientras permanece vacante la sede. Entre sus atribuciones estará confirmar al vicario general y a los vicarios episcopales, además de asumir las funciones del consejo presbiteral y del colegio de consultores, organismos que dejan de operar durante este periodo.

El administrador apostólico tendrá entre sus principales responsabilidades garantizar el funcionamiento de la Arquidiócesis de Xalapa, acompañar pastoralmente a la comunidad y tomar decisiones en coordinación con los organismos diocesanos. Su encargo también contempla preparar las condiciones para el futuro nombramiento y toma de posesión de un nuevo arzobispo para Xalapa.