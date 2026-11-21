noviembre 20, 2026

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que brigadas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la organización civil Conibio recolectaron alrededor de dos kilogramos de fragmentos posiblemente asociados al lanzamiento de la nave Starship, de SpaceX, realizado el 13 de noviembre desde Starbase, Texas, y que llegaron a Playa Bagdad, Tamaulipas, el 17 de noviembre.

La empresa, en tanto, sostuvo ese mismo día que la pequeña cantidad de restos encontrada “no procede claramente de las operaciones de SpaceX”.

Profepa señaló en un comunicado que el propulsor no logró regresar a la base para su reutilización y fue destruido antes de caer al mar. Los materiales comenzaron a aparecer en la costa alrededor de las 7:30 horas del 17 de noviembre y presentan fragmentos rígidos de color blanquecino con grietas y bordes irregulares, así como piezas de tonalidades claras a amarillentas, de textura rugosa y porosa.

La dependencia indicó que la recolección está a cargo de brigadas de monitoreo comunitario de la Conanp y de Conibio, mientras inspectores de la Profepa realizan el aseguramiento y supervisan el traslado a instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar), donde permanecerán bajo resguardo hasta que la empresa responsable los recoja y les dé un manejo adecuado.

Profepa precisó que entre el 13 y el 17 de noviembre se registraron condiciones meteorológicas y marítimas adversas, con un incremento del nivel del mar de aproximadamente 41 centímetros por encima de lo previsto, oleaje elevado y un “Norte”, lo que favoreció la dispersión de materiales y dificultó el recorrido de identificación.

Por ello, no descartó que otros fragmentos permanezcan en el fondo marino o dispersos mar adentro y puedan ser transportados posteriormente hacia la costa de Tamaulipas. La dependencia exhortó a la población a no tocar, mover ni manipular los materiales.

La versión de SpaceX

La empresa afirmó en un comunicado que el propulsor Super Heavy ejecutó correctamente un aborto seguro al regresar para ser atrapado y concluyó su misión con un amerizaje frente a la costa de Starbase. Añadió que sus equipos de recuperación se presentaron de inmediato en el lugar para asegurar la zona, mientras su equipo de Salud Ambiental y Seguridad trabajaba en la recuperación de cualquier resto que llegara a la costa.

SpaceX aseguró que, al recibir informes sobre posibles restos en territorio mexicano, movilizó especialistas para ayudarlos a identificar y dirigir cualquier labor de limpieza necesaria, como hizo en la playa de Boca Chica. La empresa dijo mantener contacto con el Gobierno mexicano y estar en espera para enviar apoyo si las autoridades lo indican.

“Nuestros socios sobre el terreno nos han informado de que han encontrado muy pocos restos en sus recorridos por la playa, y la pequeña cantidad que han encontrado no procede claramente de las operaciones de SpaceX”, señaló.

La compañía calificó como “invenciones flagrantes” o “información deliberadamente engañosa” la mayoría de las publicaciones en redes sociales que afirman la existencia de restos y daños generalizados. Sostuvo que las pruebas independientes sobre los materiales del interior de Starship y del propulsor Super Heavy, incluidos análisis de toxicidad, confirman que no representan riesgos químicos, biológicos ni toxicológicos.