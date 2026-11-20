noviembre 20, 2026

Christian Nodal presentó una oposición formal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para impedir que su padre, Jesús Jaime González Terrazas, registre la marca “CHRISTIAN NODAL” para productos impresos, fotografías y artículos de papelería.

La solicitud del padre se presentó el 30 de septiembre y corresponde a la clase 16, distinta de la clase 41, que cubre conciertos y espectáculos, donde ya tiene tres marcas vigentes. La oposición sostiene que el solicitante no es la persona cuyo nombre artístico se pretende registrar y que no cuenta con el consentimiento expreso del cantante.

Según El Universal, es la primera oposición de este tipo entre ambos que se documenta. El escrito, de 128 páginas con anexos, fue ingresado el 9 de noviembre por su abogado, Ian Sergio Ibarra Hernández.

El antecedente que cita la defensa

El abogado de Nodal recuerda que en 2016 y 2024 el propio IMPI cuestionó solicitudes del padre porque reproducían el nombre artístico de su hijo sin acreditar la autorización correspondiente. En mayo de 2024, al revisar “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, el instituto advirtió que el nombre del cantante había adquirido tanto prestigio y reconocimiento que podía generar confusión entre los consumidores. Aun así, ambos trámites terminaron con registros concedidos, y la defensa pide que ahora no se adopte “un criterio contradictorio” ante hechos idénticos.

El escrito invoca el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que impide registrar nombres de personas con prestigio cuando hay riesgo de confusión, salvo que exista autorización. También pide que el IMPI reconozca “CHRISTIAN NODAL” como marca notoria, con base en el Convenio de París y en el T-MEC, que protegen marcas muy conocidas incluso sin registro previo y en productos distintos. Para respaldarlo presentó datos de plataformas musicales, cifras de seguidores y capturas de redes sociales. Esa petición está pendiente de examen.

El padre, por su parte, posee tres marcas vigentes en la clase 41: “CN CHRISTIAN NODAL”, solicitada en 2016 y vigente hasta abril de 2036; “NODAL”, hasta marzo de 2036, y “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, hasta diciembre de 2034. Comparte con su hijo otros dos registros, de bebidas y de restaurantes y bares. A esto se suma una reserva del nombre artístico ante el Indautor, que obtuvo en 2016, cuando Christian era menor de edad. Una constancia de 2021 lo identificaba como titular del 100 por ciento de esa reserva. En mayo, el Indautor confirmó a El Universal que seguía vigente, pero no precisó su nueva fecha de vencimiento ni quién figura hoy como titular.

Antes de la oposición del cantante, el padre ya defendía otra solicitud, esta vez para conciertos y espectáculos, presentada el 7 de mayo. El IMPI encontró una solicitud anterior de “C NODAL”, ingresada por Christian tres días antes, y consideró que podían confundirse.

El 7 de octubre, la abogada del padre, Elsa del Carmen Lugo Torres, respondió que su cliente siempre ha sido el único titular de los derechos marcarios y artísticos del nombre, y que “C NODAL” fue un error involuntario, pues el cantante solo pretendía registrar un diseño. Como antecedente citó el caso de Bronco, agrupación que tuvo que usar otro nombre durante años mientras su manager era dueño de la denominación.