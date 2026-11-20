No se va del todo, Obispo Jorge Carlos es nombrado Administrador Apostólico en la arquidiócesis de Xalapa por el Vaticano

No se va del todo, Obispo Jorge Carlos es nombrado Administrador Apostólico en la arquidiócesis de Xalapa por el Vaticano

noviembre 20, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Santa Sede nombró a Jorge Carlos Patrón Wong, ahora arzobispo de Puebla, como Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Xalapa, es decir, tendrá las mismas facultades de obispo en la capital veracruzana.

A través de un comunicado, el Arzobispado de Xalapa dio a conocer que la Nunciatura Apostólica nombró a quien se desempeño como arzobispo de la ciudad como el administrador.

Las autoridades eclesiásticas explicaron que esta figura recibe todas las facultades del obispo diocesano durante el régimen de sede vacante de la Arquidiócesis de Xalapa.

“Puede confirmar al Vicario general y a los Vicarios episcopales, hasta la toma de posesión de la diócesis por parte del nuevo obispo. Desaparece el consejo presbiteral y el colegio de consultores asume sus funciones”.

En ese sentido, Jorge Carlos Patrón Wong seguirá acompañando espiritualmente a la comunidad; velará por el buen funcionamiento de la diócesis; tomará decisiones importantes en comunión con los organismos diocesanos; preparará el camino para el futuro nombramiento de un nuevo obispo.

“La figura del Administrador Apostólico es un signo de la cercanía del Papa y de la comunión de la Iglesia Universal a nuestra Arquidiócesis. Su presencia recuerda que, incluso en tiempos de transición, el Pueblo de Dios cuenta con compañía y guía pastoral”.