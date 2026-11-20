“Nadie de Morena me ha dicho que buscará participar en proceso interno”: Esteban Bautista

“Nadie de Morena me ha dicho que buscará participar en proceso interno”: Esteban Bautista

noviembre 20, 2026

El coordinador de Morena en el Congreso de Veracruz dijo que ningún diputado local le ha comunicado su intención de inscribirse en el proceso interno

Isabel Ortega/Xalapa.- A un día de que concluya el registro de Morena para elegir a sus coordinadores distritales locales, el coordinador de la bancada del partido en el Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, aseguró que ninguno de sus compañeros le ha comunicado que buscará participar en el proceso interno.

Cuestionado sobre si alguno de los actuales diputados locales tiene interés en inscribirse para buscar la continuidad política rumbo a las elecciones de 2027, el legislador respondió que hasta ahora no ha recibido ninguna manifestación de sus compañeros.

“Hasta ahorita nadie ha expresado su intención de participar”, declaró.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que los nombres que han surgido en conversaciones sobre el proceso corresponden a legisladores federales.

Bautista Hernández consideró que Morena necesita perfiles preparados y propositivos para participar en el proceso de organización territorial del partido.

Bautista descarta buscar otro periodo

Al preguntarle si él también se inscribiría en el proceso interno, el coordinador de la bancada morenista descartó esa posibilidad y manifestó que pretende regresar a su comunidad para dedicarse a las actividades del campo.

“Yo soy un señor de edad, necesito regresar, necesito regresar a mi zona, sembrar maíz, atender los animalitos”, expresó.

Agregó que trabaja en un proyecto para rescatar animales en peligro de extinción con fines educativos, a fin de que las nuevas generaciones conozcan las especies que han habitado en la región.

Morena cierra registro este sábado

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió el 18 de noviembre la convocatoria para seleccionar a las Coordinaciones Distritales Locales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 31 entidades del país.

El registro se realiza exclusivamente en línea y concluirá este sábado 21 de noviembre. Las coordinaciones tendrán como tarea fortalecer la organización territorial del partido y promover la participación de la militancia.

Este procedimiento forma parte de la ruta interna de Morena rumbo a las elecciones de 2027, cuando en Veracruz se renovarán las 50 diputaciones del Congreso local.

Aunque la convocatoria no define directamente las candidaturas, las coordinaciones distritales representan una etapa previa para la organización del partido de cara a la contienda electoral.