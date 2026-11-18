noviembre 17, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.— Un ciberataque de escala global comprometió recientemente a cerca de 200 sitios web y plataformas digitales de alta visibilidad internacional, incluyendo portales de la BBC, Zoom, HSBC, IKEA, Air France-KLM, CNN, Salesforce y Equifax.

La campaña maliciosa, detectada e investigada por expertos en seguridad informática como Scott Helme, tuvo como propósito central el robo masivo de información financiera, la sustracción de criptomonedas y la introducción de códigos orientados a vulnerar dispositivos móviles de Apple.

¿Cómo operó el ciberataque?

Los atacantes lograron infiltrar código JavaScript malicioso en las herramientas de Optimizely, una reconocida plataforma digital que emplean múltiples compañías internacionales para personalizar la experiencia de los usuarios y realizar pruebas de optimización en línea.

A través de esta brecha en la cadena de suministro digital, los scripts maliciosos se activaron en las páginas de unas 178 organizaciones objetivo. Entre las principales maniobras detectadas por los investigadores figuran:

° Desvío de criptomonedas: Modificación de las pasarelas de pago para redirigir transacciones directamente a las billeteras digitales controladas por los ciberdelincuentes.

° Captura de datos bancarios: Intercepción de números de tarjetas de crédito introducidos por los usuarios en los sitios afectados.

° Intento de infección en iOS: Carga de componentes orientados a comprometer la seguridad de dispositivos móviles de Apple.

La respuesta de las empresas afectadas

Tras la divulgación del ciberataque, las firmas tecnológicas y corporaciones involucradas activaron protocolos de contención. Desde Optimizely se confirmó que el incidente de seguridad fue identificado y contenido de manera oportuna, bloqueando la ruta vulnerable y eliminando el código inyectado.

Por su parte, empresas como Salesforce y Equifax informaron que desactivaron preventivamente los scripts vinculados y auditaron sus sistemas, descartando afectaciones mayores o filtraciones masivas de datos internos, mientras la comunidad de ciberseguridad continúa monitoreando el alcance de los ataques.