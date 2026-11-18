Del decreto a la operación: la industria de pagos fija las condiciones para una economía más digital

Del decreto a la operación: la industria de pagos fija las condiciones para una economía más digital

noviembre 17, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- A una semana de la entrada en vigor de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el STP Summit 2026, organizado por Sistema de Transferencias y Pagos – STP, reunió a más de 600 líderes de la industria de pagos, autoridades y empresas tecnológicas para analizar los desafíos que enfrenta México en la transición hacia una economía más digital.

La conclusión compartida fue que la nueva legislación establece un rumbo para acelerar la adopción de medios de pago digitales, pero su implementación dependerá de tres condiciones: una infraestructura capaz de responder al crecimiento de las operaciones, experiencias que faciliten su uso cotidiano y mecanismos que fortalezcan la seguridad y confianza de los usuarios.

La Ley de Economía Digital faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago. Su implementación contempla disposiciones específicas y mecanismos de transición gradual, sin establecer una eliminación generalizada del efectivo.

El reto de partida es amplio. De acuerdo con la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, 85% de las personas en México utiliza efectivo con mayor frecuencia para realizar compras de $500 pesos o menos. Aunque 62% de la población cuenta con una tarjeta de débito, un tercio de sus titulares no la utiliza para realizar pagos.

En el actual ámbito empresarial, 78% de las empresas formales acepta transferencias electrónicas, pero únicamente 12% recibe pagos a través de teléfonos móviles y 7% mediante códigos QR, de acuerdo con la ENAFIN 2024.

SPEI: el carril sobre el que ya se conecta el país

En 2025, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios – SPEI procesó más de 7,410 millones de transferencias, frente a los 5,418 millones registrados en 2024, de acuerdo con cifras del Banco de México. Este crecimiento refleja la relevancia que ha adquirido la infraestructura de pagos electrónicos para la operación económica del país.

Durante el conversatorio SPEI, evolución y perspectivas, los participantes analizaron los desafíos que acompañan este crecimiento: garantizar la disponibilidad de los servicios, fortalecer la seguridad de las operaciones y avanzar hacia una mayor interoperabilidad entre los participantes del ecosistema, particularmente ante la evolución de la infraestructura y los cambios regulatorios.

“Actividades cotidianas como pedir comida o comprar por internet dependen de una infraestructura financiera que haga posibles esas transacciones. En este contexto, SPEI 2.0 responde a las nuevas demandas de usuarios, fintechs y bancos, y representa un paso necesario para modernizar los sistemas de pago y atender el crecimiento de las transacciones que veremos en los próximos cinco a ocho años”, comentó Antonio Córdova, director general de LGEC.

Por su parte, Ángel Melesio, experto en pagos digitales y ex Banxico, destacó que la evolución de SPEI requiere responder a un entorno con mayores volúmenes, más participantes y nuevas necesidades de interoperabilidad.

“Esta medida representa una evolución natural del ecosistema de pagos. México sigue siendo una economía con una alta dependencia del efectivo, pero si se cumple el objetivo de reducir su uso del 85% al 50%, podríamos observar un crecimiento anual de entre 50% y 60% en el número de transacciones digitales. Esto exige que la infraestructura esté preparada para absorber esa demanda sin comprometer la continuidad del servicio. Por ello, esta evolución también representa una oportunidad para modernizar los sistemas de pago y aprovechar las nuevas tecnologías”, señaló.

Adopción: del acceso al hábito

El acceso a instrumentos financieros no garantiza por sí mismo su utilización. El panel Del acceso a la adopción abordó la brecha entre contar con una cuenta o tarjeta y utilizar medios digitales de manera habitual.

Las cifras de la PNIF 2025-2030 muestran que un tercio de las personas con tarjeta de débito no la utiliza para realizar pagos. Entre las empresas formales, aunque las transferencias electrónicas tienen una aceptación de 78%, los pagos mediante teléfonos móviles y códigos QR todavía presentan una penetración considerablemente menor.

Las participantes coincidieron en que reducir las fricciones en la experiencia de pago, ampliar la aceptación entre comercios y fortalecer los mecanismos de identificación y prevención de fraude son condiciones necesarias para acelerar la adopción.

Además, Gabriela Zapata, Financial Inclusion & Financial Health Consultant mencionó: “es clave que los pagos digitales ofrezcan ventajas evidentes que realmente justifiquen un cambio de hábitos entre la población, ya que una mayor adopción de pagos digitales no necesariamente se traduce en mejores impactos financieros para las personas y los negocios”.

Desde la perspectiva de la industria, Claudia Núñez, de Fintech México, destacó la importancia de la coordinación entre autoridades, instituciones financieras y empresas para impulsar un ecosistema competitivo e interoperable.

Núñez enfatizó en que la tecnología avanza a un ritmo veloz y la regulación, en tanto, debe avanzar sin sacrificar la seguridad del usuario. “Debe existir un cambio de paradigma donde la innovación y la regulación vayan de la mano, ésta última siendo proporcional, moderna y siempre brindando protección al usuario”.

La experiencia de otros mercados también ofrece referencias para México. De acuerdo con cifras del Banco de Pagos Internacionales (BIS) de 2023, el país registró 63 transacciones con tarjeta por habitante, frente a 96.8 en Argentina y 206 en Brasil.

De la regulación a la implementación: el siguiente paso para los pagos en México

Las conversaciones del STP Summit 2026 apuntaron a que la evolución del ecosistema de pagos no depende de un solo participante, sino de la capacidad de autoridades, instituciones financieras, empresas tecnológicas y comercios para trabajar sobre una infraestructura confiable, accesible e interoperable.

Para STP, la nueva legislación representa una oportunidad para acelerar la digitalización de la economía y fortalecer el papel de la infraestructura de pagos como habilitador de nuevas experiencias financieras.

“Los medios de pago seguirán evolucionando y, con ello, surgirán nuevas tecnologías y amenazas, tanto humanas como virtuales, que debemos anticipar. Sin embargo, esta transformación también abre oportunidades para el desarrollo de nuevas entidades financieras, regulaciones y modelos de negocio, así como nuevas formas de implementar pagos en tiempo real. Nuestra responsabilidad es acompañar estos cambios y fortalecer el ecosistema financiero para impulsar la digitalización y avanzar hacia el objetivo de 2030”, señaló Jaime Márquez Poo, socio y director ejecutivo de Desarrollo de Negocios de STP.

Por su parte, Ricardo Olmos, director general de STP, comentó: “El crecimiento de los pagos digitales exige plataformas cada vez más seguras y transparentes, que generen confianza tanto para los clientes como para los comercios. Esto será fundamental para sostener la evolución de la industria, especialmente en un momento en el que la seguridad de la infraestructura se ha convertido en una prioridad estratégica.

Durante 18 años, en STP hemos acompañado el desarrollo del ecosistema de pagos en México y hoy contamos con una de las bases de datos transaccionales más grandes del país. Por ello, en 2027 nuestro enfoque estará puesto, más que nunca, en fortalecer la seguridad y la confianza de la infraestructura que hace posible este crecimiento”, afirmó.