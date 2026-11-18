noviembre 17, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Empresas nacionales y extranjeras han anunciado proyectos de inversión por 4 mil 270.5 millones de dólares para Veracruz, que de concretarse representarían la generación de 25 mil 908 empleos.

Así lo informó el secretario de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), Ernesto Pérez Astorga, durante su comparecencia ante diputados locales por la glosa del Segundo Informe de Gobierno, quien dijo que Veracruz ocupa el segundo lugar en crecimiento económico a nivel nacional.

El funcionario presentó un listado de 20 proyectos de inversión pública y privada, con corte al 15 de octubre de 2026. Entre los de mayor monto se encuentra Avicultores de Córdoba, con 292 millones de dólares y 15 mil empleos estimados; Global Gas, con 150 millones de dólares y 670 puestos de trabajo, y Alimentos, con 124.7 millones de dólares y 2 mil 860 empleos proyectados.

También aparecen FEMSA, con 120 millones de dólares; Walmart de México, con 95.5 millones; Granjas Carroll, con 87.1 millones, e International Paper, con 82 millones de dólares.

El listado incluye además mil 175 millones de dólares en proyectos federales relacionados con petroquímica, fertilizantes, infraestructura carretera y portuaria, así como recursos hídricos; y otros 295 millones de dólares para desarrollo habitacional.

Otros 155 mil millones de pesos en proyectos en proceso

Por separado, Pérez Astorga informó que la SEDECOP tiene una cartera de 34 iniciativas productivas en proceso, con un valor estimado de 155 mil 100.5 millones de pesos y una proyección de 30 mil 461 empleos directos e indirectos.

La industria manufacturera concentra 58 mil 912.7 millones de pesos de esa cartera; la construcción, 53 mil 375 millones, y la generación de energía eléctrica, 28 mil 588.1 millones.

Hecho en Veracruz generó ventas por 15.9 millones de pesos

Durante la comparecencia, el funcionario también dio cuenta de los resultados de la marca Hecho en Veracruz, cuyos productos generaron ventas por 15.9 millones de pesos durante 2026, más de tres veces lo registrado en el primer año de gobierno.

Entre los canales de comercialización destacan Chedraui, con ventas por 11.3 millones de pesos; OXXO, con 3.6 millones, y la tienda oficial de Hecho en Veracruz en Mercado Libre, con 538 mil 500 pesos. La dependencia también reportó ventas por 311 mil 967 pesos en 12 eventos y ferias comerciales.

En dos años, la derrama económica acumulada por esta marca alcanzó 19.4 millones de pesos. El padrón cuenta con 526 empresas, de las cuales 110 fueron certificadas durante la actual administración y 278 productos se incorporaron al catálogo.

Veracruz destaca en exportaciones agroalimentarias

En materia de comercio exterior, la presentación de SEDECOP señala que Veracruz ocupa el primer lugar nacional en exportación de 14 subpartidas agroalimentarias, entre ellas café, limón, azúcar, piña, tabaco, malanga y vainilla.

Además, se ubica en el segundo lugar nacional en exportaciones de la industria alimentaria, con mil 765.2 millones de dólares en 2025, cifra que representó un crecimiento anual de 31.3 por ciento.

El secretario agregó que, durante los dos primeros años de la administración de Rocío Nahle García, se han anunciado inversiones por 8 mil 650 millones de dólares: 4 mil 380 millones durante el primer año y 4 mil 270 millones en el segundo.

Las cifras corresponden a inversiones anunciadas y proyectos que aún están en proceso, por lo que no significan que la totalidad de esos recursos ya haya llegado a Veracruz ni que los empleos estimados estén actualmente creados.