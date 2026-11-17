noviembre 17, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En lo que va del año se han emitido un total de 650 recomendaciones por violaciones a garantías individuales por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 21 de ellas a la Fiscalía General del Estado.

Así lo dio a conocer la presidenta del organismo defensor, Minerva Regina Pérez López, quien dijo que se han recibido más de 7 mil 600 solicitudes, las cuales se han atendido a través de diferentes mecanismos que contempla la ley.

De las 650 quejas, 21 corresponden a la Fiscalía General del Estado, de las cuales fueron rechazadas por la dependencia 5, 16 fueron aceptadas en todos sus términos.

Pérez López señaló que en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública también se han emitido recomendaciones, principalmente por temas relacionados con el derecho a la integridad y malos tratos.

Cuestionada en torno a si se han presentado quejas por falta de surtimiento de medicamentos en los hospitales de Veracruz, señaló que son dos las quejas que están en trámite.

La presidenta de la Comisión aseguró que siguen trabajando para atender las quejas de la población ante el organismo, buscando dar atención a través de la intervención con las autoridades, antes de derivar en una recomendación.