Apoyará Gobierno del Estado decisión de ayuntamientos de prohibir rodadas de motocicletas

Apoyará Gobierno del Estado decisión de ayuntamientos de prohibir rodadas de motocicletas

noviembre 3, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.-

Aplaude la gobernadora Rocío Nahle García la decisión de varios municipios de prohibir las llamadas “rodadas” de motocicletas en sus territorios, toda vez que es una forma de garantizar la seguridad de la población y de los propios usuarios de este tipo de vehículos.

Nahle García consideró que estas prohibiciones son una forma de ayudar a la administración estatal en el tema de ordenamiento vehicular.

“Tanto en Veracruz, como en gran parte del país los accidentes por motocicletas se han multiplicado, pese a que se les exige que se pongan cascos, que respeten la velocidad, que no lleven más de un pasajero, diariamente vemos otra cosa. Que bueno que cada municipio de acuerdo a su reglamento ordenen y determinar prohibir estos arrancones o estas carreras pues los vamos a apoyar.”

SE EXTIENDE INVITACIÓN A LA PRESIDENTA

PARA ACUDIR A SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Por otra parte, Rocío Nahle García indicó que se invitará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a su segundo informe de gobierno que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre.

“La vamos a invitar, siempre todos los gobernadores invitamos a la Presidenta, ojalá, por lo general envía a algún secretario o secretaria de Estado. Pero sí viniera nos rayamos”, finalizó.

Hay que recordar que será el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil quien presente al Congreso del Estado el segundo informe de la administración estatal y posteriormente, la mandataria llevará a cabo un informe al pueblo de Veracruz desde la Plaza Lerdo el 28 de noviembre.