Anuncian quinta muestra de la Cineteca Veracruz

noviembre 3, 2026

Juan David Castilla

Del 11 al 15 de noviembre se llevará a cabo la quinta muestra de la Cineteca Veracruz en la ciudad de Xalapa, un evento cinematográfico que contará con la proyección de 43 películas en la capital del estado, entre cortometrajes y largometrajes, de una oferta total de 55 títulos que integran el proyecto en la entidad.

El director de la Cineteca Veracruz, Gustavo Vega, dio a conocer que las actividades se distribuyeron en tres sedes capitalinas: el espacio cultural El Ágora de la Ciudad, el Foro Guadalupe Balderas ubicado dentro del Centro Recreativo Xalapeño y el Cine Nahual.

Durante las jornadas de exhibición se presentarán piezas documentales, obras de ficción, animaciones y producciones de realizadores veracruzanos, así como una selección de cortometraje mexicano.

La función inaugural presentará el largometraje titulado Juana, bajo la dirección del cineasta Daniel Jiménez Cacho. La obra aborda la problemática y los riesgos inherentes al ejercicio del periodismo en México, integrándose a la narrativa cinematográfica nacional que expone esta realidad laboral.

El realizador acudirá a la capital veracruzana para acompañar la proyección inaugural y participar en un conversatorio directo con el público asistente para dialogar sobre el contenido y proceso de la obra.

Asimismo, dentro del programa de actividades destaca la participación del realizador y documentalista Carlos Mendoza Aupetit, integrante del Canal 6 de Julio, quien presentará su publicación editorial más reciente el próximo jueves 12 de noviembre.

Tanto Jiménez Cacho como Mendoza Aupetit figuran como los invitados especiales de la muestra en esta quinta edición, participando en foros abiertos de interacción con la audiencia.

La cartelera completa de las funciones, horarios por sede y el proceso de adquisición de accesos se encuentran disponibles en el portal institucional www.cinetecaveracruz.com y en los perfiles de redes sociales bajo la denominación Cineteca Veracruz.