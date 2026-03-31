65% de los trabajadores en México consideran la reducción de horas como un factor decisivo para su bienestar

65% de los trabajadores en México consideran la reducción de horas como un factor decisivo para su bienestar

marzo 30, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana (CCI France México) celebró con éxito la 6ta. Edición de Human Resources Summit que congregó a más de 300 directores y ejecutivos del área, consolidándose como uno de los foros más influyentes en tendencias de gestión de talento y transformación organizacional en México y América Latina, durante el cual se concluyó que el capital humano y la tecnología serán la nueva hoja de ruta de recursos humanos hacia el futuro, mientras que la convergencia entre la innovación digital y la esencia humana definirán la nueva era de la empleabilidad en México. Más del 80% de las empresas planean invertir en IA para RRHH en los próximos tres años

Con la presencia de Hajer Najjar, Directora General de CCI France México acompañada por Liliana León, Vicepresidenta de Recursos Humanos y Seguridad de Pernod Ricard México y Lizeth Quintanilla, Directora de Talento de Veolia México, este encuentro se consolidó como una plataforma “sin filtro” donde líderes y directivos intercambiaron buenas prácticas y enfrentaron con franqueza los desafíos del capital humano en un contexto de incertidumbre global.

Más allá del análisis, la Cámara proyectó su compromiso institucional mediante herramientas concretas de upskilling y reskilling, destacando el programa de Duo Mentoring, además de poner a disposición su plataforma gratuita para la gestión de vacantes.

La 6ta. Edición de Human Resources Summit abordó temas clave como inteligencia artificial en la gestión de talento, modelos organizacionales en competencia, decisiones éticas en RRHH, compromiso laboral y reducción de la jornada laboral. Estos tópicos reflejan tendencias globales: más del 80% de las empresas planean invertir en IA para RRHH en los próximos tres años, y el 65% de los trabajadores en México consideran la reducción de horas como un factor decisivo para su bienestar.

Entre las conclusiones de la 6ta. Edición de Human Resources Summit se establece que la IA y HR Analytics son el eje central de la transformación en RRHH; los startups vs. corporativos: ambos modelos deben adaptarse para retener talento; el bienestar y engagement son palancas críticas para productividad e incluyen métricas más sofisticadas; la reducción de jornada laboral es tendencia inevitable en México y debe anticiparse en políticas empresariales internas.

Uno de los diagnósticos más contundentes del Summit fue la profundización de la brecha de habilidades. La dificultad para hallar perfiles no es solo una percepción, sino una realidad estadística que exige un cambio de paradigma en la atracción de talento:

Dato crítico nacional: El 67% de los empleadores en México enfrenta serias dificultades para cubrir sus puestos.

Contexto global: La escasez alcanza un 72% a nivel mundial, evidenciando que el talento calificado es el recurso más escaso de la economía moderna.

Proyección a 2030: Se estima que el mercado demandará un 35% de habilidades digitales adicionales para mantener la competitividad.

Conferencias, Paneles y Workshops

Durante su conferencia, Tania Arita, Directora de Ventas y Reclutamiento de Manpower Group abordó el tema Talento humano en la era de la IA.

La implementación de la Inteligencia Artificial Generativa, con herramientas como ChatGPT y Copilot, fue analizada no como un sustituto del trabajador, sino como un potenciador de la productividad. Se estima que el 69% de las tareas repetitivas ya pueden ser automatizadas, liberando al profesional de RR.HH. para labores de diseño estratégico.

Posteriormente se realizó el primer panel titulado: Scale Up vs. Gran Grupo: La Batalla por el Talento / Dos mundos, un mismo talento: ¿qué modelo organizacional sobrevivirá? el cual incluyó a Gonzalo Hernández, Director de Recursos Humanos de 99minutos; Dimitri Nicolau Gutiérrez, Fundador & CEO de Viterbit; Tabatha Arredondo, Vicepresidenta de Recursos Humanos de Stori; Paola Uribe, Directora de Ventas de Midot; y Raymundo Juárez, Socio Comercial de Recursos Humanos de Thales.

Al respecto, los especialistas disertaron sobre cómo la competencia por el capital humano ha obligado a ambos modelos de negocio a reinventar su propuesta de valor para el mercado mexicano:

Startups y Scaleups: Han roto el mercado con esquemas de vacaciones ilimitadas, comida gratuita y entornos menos jerárquicos, apelando a la agilidad y al crecimiento acelerado.

Grandes Corporativos: Mantienen su fuerza en la estabilidad, la robustez de sus programas de formación institucional y una estructura de carrera sólida a largo plazo.

La conclusión de los consultores es que no existe un modelo intrínsecamente superior; el éxito de la retención radica en alinear el momento de vida del colaborador con el propósito del negocio. Las corporaciones están aprendiendo la agilidad de las startups, mientras que estas últimas buscan la escalabilidad de los grandes grupos.

Durante el segundo panel con el tema El Tribunal de RRHH: Decidir cuando no hay una respuesta correcta / Casos reales: decisiones reales, complejas y de alto impacto, participaron Luis Antonio Salas, Director de People Tech & Intelligence de Kavak; Andrés Subía, Director de Talento Humano de Luca; Pol Morral, CEO y Co-Fundador de 1Degree | La Pieza; y Ángela Salazar, Directora de Recursos Humanos de Philips México.

Más adelante, la conferencia Compromiso 2.0 – Las nuevas reglas del juego fue impartida por Javier Alduncin, Director de Talento Humano de Pluxee, mientras que Salvador Reyes, Ex VP HR Móndelez y Director de RH Astra Zeneca | Johnson & Johnson presentó el tema Wrap Up & Cierre.

Finalmente, los trabajos de la 6ta. Edición de Human Resources Summit incluyeron cuatros sesiones simultáneas de worshops. El Workshop 1 se enfocó en el tema IA en RRHH: Decisiones Inteligentes, Control Humano, con la participación de Luis Jiménez, Director Comercial América Latina de Cegos Group.

Luis Jiménez presentó una analogía solemne sobre la transformación necesaria en el liderazgo de Capital Humano. El Águila Real, al llegar a los 40 años, enfrenta una encrucijada: morir o someterse a un proceso de renovación de 150 días. En este aislamiento, el águila debe golpear su pico contra la roca hasta arrancarlo, desprenderse de sus viejas garras y arrancarse las plumas pesadas que ya no le permiten volar.

Este proceso de dolor y despojo es el que le permite renacer con herramientas nuevas para vivir 30 años más. Para los directivos de RR.HH. en México, el mensaje es contundente: es momento de desprenderse de identidades antiguas y procesos obsoletos. La capacitación constante y la adaptación a la IA no son opcionales; son el pico nuevo necesario para navegar la nueva era de la empleabilidad con visión y liderazgo renovado.

El Workshop 2 fue impartido por Pablo Menchaca, Director de Personal de Up Si Vale, con el tema Si tu empresa desaparece mañana… ¿alguien la extrañaría?

Por su parte, Dimitri Nicolau Gutiérrez, Fundador & CEO de Viterbit abordó el Workshop 3 El futuro del reclutamiento masivo en México: contratar a escala con IA by Viterbit.

Para concluir, el Workshop 4 contó con la presencia de Carlos Marina, Director de Operaciones de Worky; Andrés Rodríguez, Abogado Laboral Asociado a Santamarina + Steta; y David Lozada, Líder de Nómina de Worky, quienes expusieron La cuenta regresiva ya empezó: De 48 a 40 horas.

La 6ta. Edición de Human Resources Summit fue un espacio idóneo para anticipar, decidir y actuar frente a los desafíos reales del talento en México y estuvo patrocinada por empresas como Manpower Group, Pluxee Up Si Vale, Cegos, Betterfly, Rankmi, Viterbit, Worky, Mexico Corporate Games, Midot, Sunón, 5Steps, Rosetta Stone Enterprise, Buo y Eventia.