3 de cada 10 personas con autismo no hablan: especialista

agosto 8, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Entre el 25 y 30 por ciento de las personas con autismo son no verbales y esto no implica limitaciones intelectuales, reveló Anllely Gutiérrez Rodriguez, del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana (UV).

La especialista e integrante del equipo Autismo UV explicó que se está desarrollando un proyecto para medir la inteligencia no verbal en niños con dicha condición.

“Al inicio de las investigaciones dentro del espectro autista se creía que más de la mitad o por lo menos cerca de las personas en esta condición no tenían lenguaje. Conforme a se han ido incrementando las investigaciones, esos números se han ido afinando. Actualmente, los porcentajes, en realidad, están del 25 al 30 por ciento de las personas dentro del espectro, es decir, no son la mayoría. Sin embargo, sí es un porcentaje considerable”.

La Doctora rechazó que las personas que no expresan lenguaje tengan una limitación cognitiva, de aprendizaje o de intelecto disminuido.

“Es completamente falso. Nuevamente, al inicio de todo este proceso en el que se ha ido describiendo más a detalle, incluso ha cambiado mucho la terminología dentro del espectro autista, se alineó o se empatizó que una condición de un nivel de ayuda alto implicaba no tener lenguaje verbal y, por lo tanto, tampoco una capacidad intelectual”.

Enfatizó que estudios recientes muestran a nivel mundial que muchos de las personas con autismo, que no tienen un lenguaje verbal, eso definitivamente no tiene nada qué ver con su capacidad intelectual.

“Muchos de ellos tienen un coeficiente intelectual al nivel promedio o incluso superior con respecto a una población general. Sí, uno de los principales problemas es que se ha subestimado mucho, y entonces se evaluaban con pruebas de inteligencia en donde medimos a cualquier persona que tiene un lenguaje. Por supuesto que la inteligencia supera o el proceso de inteligencia no tiene que ser exclusivo al lenguaje verbal”.

Sobre este tema, el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana y el Criver Veracruz convocaron al estudio de investigación científica, para evaluar de forma gratuita la inteligencia en niños autistas no verbales.

Los requisitos son: tener entre 6 y 16 años de edad, diagnóstico clinico de trastorno del espectro autista, sustentado con resultados positivos en la pruebas ADI-R y ADOS 2, y condición de no verbalidad. Los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al número 228 508 8000.