2025, un año con grandes retos

enero 3, 2025

Muchas felicidades a todos lo que ya estamos a bordo de este nuevo año, la vida nos sonríe porque nos da una nueva oportunidad de escribir sobre papel en blanco, o por lo menos, esa es la sensación que se experimenta cada enero, al retomar nuestras vidas después del “corte de caja” del año que concluyó.

Es normal, si en lugar de entusiasmo se experimenta estrés por el año que comienza, soledad, incertidumbre o nostalgia por lo que ya se quedó atrás, por los que se fueron, y por todo lo que no se pudo resolver.

Sin embargo, es momento de tomar una bocanada de aire, un hondo respiro y determinarnos a seguir adelante, de lo contrario no encontraremos en el camino las oportunidades, pasaremos sin verlas, sumidos en el pesimismo de lo que no pudo ser o de lo que no se puede tener.

En materia económica habrá muchas oportunidades para hablarle de la cuesta de enero, revisar sus finanzas y ver de qué mejor forma se podrá salir adelante de tantos compromisos y gastos pendientes.

¡Pero le tengo buenas noticias! Siempre hemos, con el favor de Dios, salido airosos de tanta circunstancia que la vida nos ha presentado, muestra de ello, es que ahora estamos aquí, haciendo cuentas nuevamente para que se obre el milagro y a veces hasta de forma inesperada.

Bueno, a ver, ¿que no venimos de fechas en dónde nos dimos tantos abrazos unos con otros, deseamos lo mejor, y nos encomendamos al Altísimo, a la Providencia y a nuestras deidades particulares?, pues ése, es el entusiasmo que debemos mantener en estos primeros días del año.

Y se lo digo, porque ya se vienen que, el gasolinazo, los aumentos de precios, el predial, la pelea con el agua, y el pago de los servicios tradicionales y los corajes de la época. En especial grandes desafíos en la defensa del patrimonio y de la economía familiar.

Y hay, los añejos que llevan años en el tintero; y los nuevos, con las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), que no son Bancos, pero sí financieras, que cuentan con algún favor especial que en el ámbito legal les permite hacer lo que se les viene en gana, ejemplos; todas aquellas que pueden cobrar de manera directa vía descuento de la nómina de los trabajadores.

Las que en su momento pretendieron legalizar la usura con su reforma de Cobranza Delegada, quienes, al no lograrlo, han – a su modo- maniobrado astutamente en tribunales de tal manera, que pueden obtener órdenes, para retener el dinero depositado en todas tus cuentas bancarias, para que no se te libere un solo peso hasta que les pagues.

Por no citar, los nuevos “productos” financieros, que han sacado al mercado en donde te ponen a trabajar como si fueras su trabajador, pero sin prestaciones, y con un aval estrella que eres tu mismo, basta ver mi colaboración pasada, que titulé, “La Empresaria” para ver los abusos que cometen, con la complacencia de las leyes.

Leyes que urge reformar para protegernos de los abusos de este nuevo ente de usura que se consagra como el rey de los abusos, y que lo son las Sofomes. Mismas que durante el 2024 nos dieron muestra de su poder político para frenar cuantas iniciativas de ley, pudieran perjudicar sus intereses, o limitar sus ambiciones.

Otro de los grandes retos a enfrentar lo serán las Cesionarias de derechos litigiosos y adjudicatarios, creadas para pagar en centavos los pesos, y cobrar en pesos los centavos de las deudas que se hicieron impagables; obteniendo un lucro y un beneficio desmedido, solo por tener el capital suficiente para invertir y comprar de oportunidad, muestra de ello el corporativo Secorse, que no sé si exagero pero creo que ya es dueño de medio país.

Estos dueños de carteras de inmuebles, fraccionamientos completos, condominios, colonias y desarrollos inmobiliarios, cuyos dueños de viviendas no pudieron pagarlas al Banco y ahora deberán vérselas con estos inversionistas, coyotes al fin, que focalizan sus inversiones en comprar los litigios para después revender a su conveniencia estos derechos al mejor postor, y a veces hasta sin juicio de por medio.

Otro caso, que es una máquina de fraudes, los famosos sistemas de créditos automotrices por adjudicación, imparables en su publicidad engañosa, de la que también ya le estaré platicando en estos días.

Y ya ni le recuerdo de los empeños amañados, los fraudes bancarios, el vaciado de cuentas, el Infonavit, el Fovissste, la Financiera Rural que ya es Indep.

En fin que, ya ve, como le digo, ¡ánimo!, porque este 2025 va a ponerse muy bueno

Únase ya, a la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar 2281148502 visite www.elbarzonrc.org Contacte elbarzonrc@yahoo.com.mx, O sígame en @terecarbajal