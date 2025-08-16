1 de septiembre inicia segundo año de representación de los diputados del Congreso de Veracruz

agosto 16, 2025

Se renovará la presidencia de la Mesa Directiva

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El próximo 1 de septiembre se iniciará el segundo año de ejercicio constitucional del Congreso de Veracruz, como parte de las reformas constitucionales que homologaron los periodos de instalación con el Congreso de la Unión.

El 1 de septiembre, como parte del nuevo año legislativo, se elegirá e instalará a una nueva Mesa Directiva que quedará integrada por Morena y el Verde Ecologista, los dos partidos con mayor número de legisladores locales.

Como parte de la renovación se prevé que Tania Carola Viveros Cházaro entregue la estafeta como presidenta de la Mesa Directiva a su compañera de partido Naomi Edith Gómez Santos, representante del distrito de Minatitlán.

Según el artículo 19 de la ley Orgánica del Poder Legislativo, la Mesa Directiva del Congreso del Estado se integrará con un presidente, un vicepresidente y un secretario, que funcionarán durante el Año Legislativo para el que fueron electos y en tanto se efectúa la elección de la Mesa Directiva del siguiente Año Legislativo.

El Congreso del Estado, previa comprobación del quórum, elegirá a la Mesa Directiva en escrutinio secreto y por el voto, mediante cédula, de la mayoría de los Diputados presentes.

Para la elección de la Mesa Directiva, con excepción de la del primer año de ejercicio, los grupos legislativos postulará fórmulas de candidatos para su integración. Los coordinadores de los grupos legislativos no podrán formar parte de la Mesa Directiva del Congreso.

En el marco del inicio del segundo año legislativo, los diputados locales tendrán que tomarle la protesta de ley a los nuevos integrantes del Poder Judicial, las 98 personas juzgadoras que fueron electas el pasado 1 de junio.

Hasta el año pasado el año legislativo iniciaba en noviembre y concluía en el mes de julio, sin embargo, se adelantó la aplicación de la reforma que permite homologar los plazos con el Congreso Federal.